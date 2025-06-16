Туреччина

Турецький гранд зацікавлений у трансфері півзахисника Інтера, але поки чекає на сигнали від міланського клубу.

Галатасарай планує спробувати підписати Хакана Чалханоглу. Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, найближчим часом у Стамбулі має відбутися зустріч представників турецького клубу з агентом хавбека Інтера.

На цьому етапі офіційних переговорів із міланським клубом ще не було. Галатасарай вивчає умови потенційного трансферу, очікуючи на позицію нерадзуррі.

31-річний виконавець провів черговий відмінний сезон — 11 голів та вісім гольових передач у 47 матчах, що дозволяє йому бути високо оціненим на трансферному ринку.

За попередніми даними, Інтер готовий вислухати пропозиції щодо 30-річного півзахисника і оцінює свого лідера в суму від 35 до 40 мільйонів євро.