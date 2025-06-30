Туреччина

Моурінью буде задоволений.

Стамбульський Фенербахче знаходиться за крок від підписання нападника саудівського Ан-Насра Джона Дурана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "канарок" останніми днями досягло суттєвого прогресу в перемовинах із саудівським клубом щодо трансферу 21-річного колумбійця. Мова йде про повноцінний перехід.

Зазначається, що обидві сторони впевнені, що угоду буде досягнуто найближчим часом.

Нагадаємо, Дуран перейшов до Ан-Насра з Астон Вілли минулої зими за 77 млн. євро. З того часу він відіграв за саудівську команду 18 матчів та забив 12 голів.

Раніше повідомлялося, що Ан-Наср націлився на Луїса Діаса.