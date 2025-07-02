Туреччина

Колишній гравець Реала не входить у плани ПСЖ — доля трансферу тепер у його руках.

За даними L'Équipe , Фенербахче вийшов з офіційною пропозицією у розмірі 15 мільйонів євро за Марко Асенсіо. Іспанський футболіст має ще один рік діючого контракту з ПСЖ.

Асенсіо минулого літа перейшов до ПСЖ на правах вільного агента з мадридського Реала. На сезон 2024/25 він був орендований Астон Віллою, де оформив 8+1 за системою “гол+пас” в 21 грі.

Незважаючи на цей успішний період у Прем'єр-лізі, іспанець не фігурує в планах Луїса Енріке на майбутній сезон.

Оскільки ПСЖ готовий відпустити його, рішення тепер залишається за Асенсіо. Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью вже провів особисту розмову з Асенсіо, в якій намагався переконати його приєднатися до турецького клубу.