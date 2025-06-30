Англія

Гравці повертаються до своїх клубів після закінчення оренди.

Півзахисник Марко Асенсіо та центральний захисник Аксель Дісасі повертаються до своїх клубів після завершення орендних угод з Астон Віллою. Про це повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу.

Зазначається, що також команду залишать воротар Робін Ольсен та захисник Кортні Гауз на правах вільних агентів.

Нагадаємо, що контракт Марко Асенсіо належить французькому ПСЖ, тоді як Аксель Дісасі є гравцем лондонського Челсі.

Минулого сезону 29-річний іспанець відіграв за Астон Віллу 21 матч, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу. В свою чергу 27-річний француз провів за "вілланів" десять матчів.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла відмовилася викуповувати Рашфорда.