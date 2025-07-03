Туреччина

31-річний футболіст хоче перейти в Галатасарай.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу готовий піти з клубу цього літа.

Чалханоглу: Я ніколи не зраджував Інтер

31-річний футболіст хоче покинути ряди "нерадзуррі" і перейти в Галатасарай, про що розповідає журналіст Ягыз Сабунджуоглу.

Ще в червні різні джерела повідомляли про усну домовленість хавбека з турецьким грандом, а нещодавно президент Інтера Джузеппе Маротта відкрито заявив, що без проблем продасть гравця, оскільки той "не хоче виступати за клуб".

Галатасараю належить домовитися з Інтером про умови трансферу. Контракт Чалханоглу закінчується через два роки, і міланці не відпустять його даром.