Італія

Об'ємний коментар турецького футболіста "нерадзурі".

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу прокоментував висловлювання президента італійського клубу Джузеппе Маротти. Раніше функціонер заявив, що турецький хавбек може покинути Інтер.

"Після отриманої мною у фіналі Ліги чемпіонів травми було прийнято рішення, що я поїду з командою до США. Для мене було важливо бути там, навіть не маючи можливості вийти на поле. Мені хотілося бути ближче до команди, надати їй свою підтримку. На жаль, під час тренувань у США я отримав ще одну травму — розрив м'яза. Ось чому я не міг виступати на клубному чемпіонаті світу. Це все. Ніякої передісторії немає. Вчора ми програли. І це боляче. Для мене це сумно не тільки як для футболіста, але і як для людини, яка дійсно переживає за цю команду. Незважаючи на травму, відразу після фінального свистка я зателефонував кільком товаришам по команді, щоб висловити свою підтримку. Тому що, коли ти дбаєш про когось, ти будеш його підтримувати.

Однак найбільше мене вразили слова, що пролунали після цього. Грубі слова. Слова, які розділяють, а не об'єднують. За всю свою кар'єру я ніколи не виправдовувався. Я завжди брав на себе відповідальність. Грав з болем. І в скрутні моменти завжди намагався бути тим, на кого можна покластися, виявляв повагу на полі і за його межами. І я вважаю, що справжня сила — як у футболі, так і в житті — полягає в прояві поваги, особливо коли емоції розпалені. Я ніколи не зраджував цей клуб. Ніколи не говорив, що нещасливий в Інтері. Мені надходили пропозиції — дуже привабливі пропозиції. Але я залишився. Оскільки знаю, що ця футболка означає для мене. І вважаю, що своїми діями наочно це продемонстрував. Мені випала честь носити капітанську пов'язку в збірній. І я дізнався, що лідерство полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на свою команду, коли настають важкі часи, а в тому, щоб підтримувати її. Я люблю футбол. Люблю Інтер. І мені подобаються ці кольори, за які я борюся щодня. Подивимося, що принесе майбутнє. Але історія завжди пам'ятає тих, хто стояв гордо, а не тих, хто кричав голосніше за всіх", — написав Чалханоглу в соціальних мережах.

Нагадаємо, Чалханоглу поповнив склад Інтера в 2021 році, перейшовши з Мілана. У минулому сезоні гравець взяв участь у 47 матчах, де відзначився 11 голами і вісьмома результативними передачами.