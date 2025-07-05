Туреччина

"Канарки" все заперечують.

Стамбульський Фенербахче пригрозив своєму колишньому футболісту Аллану Сен-Максімену судом за слова про допінг.

"Ми з подивом стежили за нещодавніми заявами, зробленими в соцмережах Алланом Сен-Максіменом, який грав за наш клуб у сезоні-2024/25.

Спотворюючи факти про медичне лікування, яке він отримав після проблем зі здоров'ям, гравець спробував ввести громадськість в оману і завдати шкоди репутації нашого клубу.

Як спортивний клуб Фенербахче, ми справжнім інформуємо громадськість, що скористаємося всіма нашими юридичними правами проти цих заяв, що вводять в оману, і будь-яких спроб підірвати нашу інституційну репутацію", — йдеться в офіційній заяві стамбульського клубу.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче близький до купівлі Дурана.