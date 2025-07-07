Туреччина

Нігерієць залишається в Стамбулі?

Стамбульський Галатасарай домовився про умови трудової угоди з нападником італійського Наполі Віктором Осімгеном. Про це повідомляє турецький журналіст Ягиз Сабунчоглу.

За інформацією джерела, чемпіон Туреччини погодив з 26-річним нігерійським форвардом трирічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон.

Зазначається, що "леви" вже зробили "партенопеї" офіційну пропозицію щодо Осімгена у розмірі 50 млн. євро + 5 млн. у вигляді різноманітних бонусів. Однак, не факт, що така сума влаштує Наполі, враховуючи прописану в контракті нападника "клаусулу" у 75 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.

Минулого сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Осімген хоче залишитися в Галатасараї.