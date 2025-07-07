Туреччина

Нігерійця все влаштовує у Стамбулі.

Нападник італійського Наполі Віктор Осімген визначився де саме хоче продовжити свою ігрову кар'єру.

За інформацією Corriere dello Sport, 26-річний нігерієць бажає залишитися в стамбульському Галатасараї після завершення річної оренди на постійній основі.

Зазначається, що чемпіон Туреччини пропонує форварду довготривалий контракт з зарплатнею 16 млн. євро на рік, що цілком влаштовує Осімгена. Втім, перепоною у трансфері гравця збірної Нігерії може стати сума, яку вимагає Наполі за свого футболіста — 75 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.

Минулого сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі розглядає повернення Осімгена до складу команди.