Нігерійця все влаштовує у Стамбулі.
Victor Osimhen, getty images
07 липня 2025, 17:52
Нападник італійського Наполі Віктор Осімген визначився де саме хоче продовжити свою ігрову кар'єру.
За інформацією Corriere dello Sport, 26-річний нігерієць бажає залишитися в стамбульському Галатасараї після завершення річної оренди на постійній основі.
Зазначається, що чемпіон Туреччини пропонує форварду довготривалий контракт з зарплатнею 16 млн. євро на рік, що цілком влаштовує Осімгена. Втім, перепоною у трансфері гравця збірної Нігерії може стати сума, яку вимагає Наполі за свого футболіста — 75 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.
Минулого сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Наполі розглядає повернення Осімгена до складу команди.