Туреччина

Каталонський клуб не розраховує на 33-річного німця.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген може покинути каталонський клуб.

Як стало відомо Diario Sport, Галатасарай запропонував 33-річному німцю договір на чотири роки з вищою зарплатою, ніж у Барселоні. Однак Галатасарай поставив важливу умову — клуб готовий підписати тер Штегена тільки на безкоштовній основі.

Тер Штеген виступає за Барселону з 2014 року. У минулому сезоні голкіпер з'явився на полі в дев'яти зустрічах у всіх турнірах, в яких пропустив 11 голів.

Контракт гравця з клубом розрахований до 2028 року. Однак після покупки Жоана Гарсії в таборі "синьо-гранатових" більше не розраховують на німця.