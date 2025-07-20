Туреччина

Нігерієць залишається в Стамбулі.

Стамбульський Галатасарай оформив повноцінний трансфер нападника Віктора Осімгена з італійського Наполі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво чинних чемпіонів Туреччини погодилося заплатити неаполітанському клубу "клаусулу" 26-річного нігерійця у розмірі 75 млн. євро. Також Наполі отримає 10% від наступного продажу гравця в інший клуб.

Зазначається, що з самим футболістом буде підписано контракт до 30 червня 2029 року з зарплатнею 18 млн. євро на рік.

Минулого сезону Віктор Осімген відіграв на правах оренди за Галатасарай 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.