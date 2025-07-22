Туреччина

Інтер може продати півзахисника за €15-20 млн, Галатасарай також у грі.

Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу вирішив продовжити кар’єру в Туреччині, і Фенербахче є головним претендентом на його підпис. Як повідомляє журналіст Ягіз Сабунджуоглу, 31-річний турецький футболіст налаштований повернутися на батьківщину, і стамбульський клуб незабаром розпочне переговори з Інтером. Фенербахче готовий запропонувати за капітана збірної Туреччини €15-20 млн, якщо сторони узгодять умови особистого контракту.

Чалханоглу: Я ніколи не зраджував Інтер

Інтер, за даними Transfermarkt, оцінює Чалханоглу в €30 млн, але турецький гранд сподівається домовитися за меншу суму. Раніше повідомлялося, що Фенербахче пропонував гравцеві контракт із зарплатою €8 млн на рік до 2029 року, тоді як Інтер наполягав на €25-30 млн.

Інтерес до Чалханоглу також проявляє Галатасарай. Хакан, відомий своєю любов’ю до Галатасарая, раніше заявляв, що не гратиме за інший турецький клуб, але, за останніми даними, він відкритий до переходу у Фенербахче, де працює Жозе Моурінью.

У сезоні-2024/25 Чалханоглу провів 47 матчів за Інтер, забив 11 голів і віддав 8 асистів, але через конфлікт із одноклубниками та бажання повернутися до Туреччини його майбутнє в Мілані залишається під питанням.