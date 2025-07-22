Туреччина

Представник турецького півзахисника спростував чутки про інтерес Фенербахче та Галатасарая.

Агент півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу Гордон Стіпіч прокоментував чутки про можливий відхід свого клієнта з міланського клубу.

За його словами, турецький футболіст не планує змінювати команду та залишиться в Серії А.

"Хакан залишиться в Інтері. Ніякого Фенербахче, ніякого Галатасарая… Він ніколи не просив про відхід з Інтера та налаштований залишитися. Жодних переговорів з іншими клубами немає", – цитує слова Гордона Стіпіча TRT Sport.

У сезоні-2024/25 Хакан Чалханоглу провів 47 матчів за Інтер, забив 11 голів і віддав 8 асистів.