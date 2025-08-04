Туреччина

Півзахисник Мілана все ніяк не знайде собі новий клуб.

Уже невдовзі розпочнеться новий сезон італійської Серії A, а алжирський центральний півзахисник Ісмаель Беннасер, який повернувся до клубу після піврічної оренди до французького Марселя за 1 млн євро, і досі шукає собі новий колектив для виступів.

27-річний виконавець не хоче виступати в команді Массіміліано Аллегрі, але всі спроби домовитись щодо його можливого трансферу поміж "россонері" та іншими клубами наразі зазнають невдач.

Алжирця пробували відправити навіть до Саудівської Аравії, але перемовини з Аль-Іттіхадом останнім часом не просуваються.

На цьому тлі активізувався також і турецький Бешикташ, який відправив запит щодо трансферної інформації Мілану та наразі чекає на відповідь.

У минулому сезоні Беннасер провів загалом 1081 хвилину в 20 матчах та віддав три асисти.