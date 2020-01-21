Лига Европы

Наставник Шахтера рассказал о тренировочном сборе в Белеке.

Шахтер начал свой зимний тренировочный сбор 20 января, однако в прошлые годы донецкий клуб выходил из отпуска раньше, чем в этом году.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру объяснил свое решение тем, что не хотел перетруждать своих подопечных после отдыха.

"Это связано с тем, что нам необходимо во второй части сезона. Надеемся пройти как можно дальше в Лиге Европы. До матча с Бенфикой осталось четыре недели. Нужно, чтобы команда была неперенагружена к возобновлению сезона, но при этом полностью готова и свежа".

"Тренируйся мы пять или шесть недель, ребята могли как раз быть перенагруженными. Так делать нельзя ни в коем случае. Впереди у нас много товарищеских матчей и достаточно времени на подготовку".

"Мы не работаем по какой-то схеме, а делаем то, во что верим. Думаю, это наилучший способ затем выступить должным образом – как в первой игре чемпионата с Десной, так и с Бенфикой в Лиге Европы", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Отметим, что на первом сборе Шахтер запланировал провести три спарринга.

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