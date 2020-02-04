Лига Европы

Стал известен список игроков, которые смогут принять участие в еврокубковых матчах.

Официальный сайт Шахтера опубликовал заявку из 24 футболистов, которые могут принять участие в поединках плей-офф раунда Лиги Европы.

Список основных исполнителей выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Евгений Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 76. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

Также дончане заявили шесть игроков в резервный список:

Вратари: 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский

Полузащитники: 75. Артем Бондаренко, 91. Михаил Мудрик

Напомним, в поединке 1/16 финала Лиги Европы Шахтер будет противостоять Бенфике. Первая игра состоится 20-го февраля на ОСК Металлист.