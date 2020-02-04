Украина

Португалец рассказал о работе "горняков" в Турции.

Ассистент главного тренера Шахтера Витор Северино поделился информацией о подготовке команды на втором сборе.

"Период после длительного отпуска, возможно, самый сложный в году, но мы стараемся постепенно двигаться к своей цели и выходить на максимум, причем не только физически, но и глобально по игре: тактика, техника, психология и понимание нашей философии.

На втором сборе отрабатываем тактические моменты. Розыгрыш от ворот, работа без мяча, переходы между этими фазами, тайминг: где, как и почему нужно прессинговать. Все аспекты связаны с нашим стилем.

Сейчас важно увеличить игровое время. Это позволит некоторым футболистам провести все 90 минут вместо того, чтобы в меньшем количестве матчей разделять нагрузку и постоянно проводить ротацию. В конце сборов ребята смогут протестировать самих себя. Есть существенная разница, отыграть 45 или 90 минут. Понятно, что товарищеский матч – не официальный, но все равно это помогает нам подготовиться и понять, на каком уровне находимся физически, стратегически и тактически", – рассказал Северино в интервью официальному сайту клуба.

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