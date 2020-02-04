Шевченко посетил тренировку Шахтера

Главный тренер сборной Украины посетил расположение донецкого клуба в Турции.
Марлос и Андрей Шевченко, ФК Шахтер
04 февраля 2020, 15:26
Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь Шахтера в турецком Белеке. Он пообщался с футболистами сборной, а также гендиректором Шахтера Сергеем Палкиным и главным тренером Луишем Каштру.
Шахтер на втором сборе проведет четыре контрольных поединка, а уже 20-го февраля сыграет свой первый официальный матч в этом году – в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.
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