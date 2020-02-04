Украина

Португалец рассказал о комплектации команды "горняков".

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о работе команды на втором сборе и поделился своими планами относительно некоторых игроков.

"У нас начался второй сбор. Наши цели всем известны, главное – выиграть УПЛ. Еще одна цель – еврокубки, поэтому будем стараться как можно лучше подготовиться к Бенфике.

У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях — защите, полузащите и нападении — у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. На данный момент мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении.

Не забывайте, что с нами на сборах Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула. Они были с нами на первом сборе, теперь поехали и на второй. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет игровое время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли сложить мнение об этих футболистах", – рассказал Каштру в комментарии шоу "Футбольный формат".

Ранне сообщалось,что Шахтер отправился на второй сбор без Михаила Мудрика.

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