Лига Европы

Помощник главного тренера Шахтера Дарио Срна — о предстоящем матче "горняков" в еврокубках.

В четверг, 20 февраля, Шахтер в Харькове примет Бенфику в первом матче 1/16 Лиги Европы.

О победе над Бенфикой в 2007 году.

"Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Там нам будет тяжело. Но у нас опытная команда. Молодая и опытная. Это очень хорошее сочетание. Поэтому это будет праздник футбола. Не только болельщики, но и футболисты должны получить удовольствие от игры и добиться хорошего для нас результата. Так сложилось, что мы с Бенфикой сыграли на выезде лучше, чем дома. Пришло время — это изменить. Я знаю, что нас ждет полный стадион, будет хорошая атмосфера".

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"Лучший игрок той Бенфики? Много футболистов. Но я думаю лучшим был Руи Кошта. Это очень хороший футболист. Тогда вся команда у Бенфики была хорошая.

Руи Кошта назвал Дарио Срну одним из лучших правых защитников того времени.

"Он — легенда футбола, легенда Бенфики. Очень приятно будет с ним встретится".

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Руи Кошта выделил в составе "горняков" Жадсона, Фернандиньо, Раца и Пятова. У Срны поинтересовались, почему на его мнение взгляд португальца пал именно на этих футболистов.

"Это был костяк нашей команды. Жадсон забил тогда важный мяч. Фернандиньо отдал передачу. Рац хорошо подключался. Еще тогда у нас в нападении был опытный Лукарелли. Я справа, еще Кучер играл и Хюбшман. Команда была серьезная. Мы показали хорошую игру и добились положительного результата".

"Что изменилось? Разницу не чувствую. Чувствую, что футбол немного изменился. Сейчас все на много быстрее. У нашей команды сейчас очень быстрые футболисты, быстрее, чем тогда. Мы это должны показать на поле, хорошо себя проявить".

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Срна поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Очень серьезный поединок для нас. Бенфика одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно добиваются высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата".

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер — Бенфика состоится в Харькове 20 февраля на ОСК Металлист. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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