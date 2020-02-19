Лига Европы

Тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о подготовке команды к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы.

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Гента Паулу Фонсека поведал о состоянии команды и цели Ромы в еврокубках.

"Мы плодотворно поработали во время подготовки и, надеюсь, сможем сыграть успешно, – сказал тренер Ромы на предматчевой пресс-конференции. – Настроение у ребят боевое, никаких разногласий в команде нет. Никто не собирается относиться к Лиге Европы, как к второстепенному турниру, ведь победа в нем не только принесет трофей, но и путевку в Лигу чемпионов. Это не значит, что мы потеряли надежду пробиться в Лигу чемпионов через Серию А, мы просто одинаково ответственно относимся к каждому турниру".

Матч Рома — Гент состоится в четверг, 20 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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