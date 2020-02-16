Аталанта на своем поле сумела разобраться с Ромой Пауло Фонсеки.
АТАЛАНТА — РОМА, GETTY IMAGES
16 февраля 2020, 01:55
Аталанта вновь сумела выжать максимум из полумоментов: стандарт и удачный выход на замену Марио Пашалича.
В первой ситуации, угловой с правого фланга на дальнюю штангу удачно перевел Джимсити, а Паломино исправился за огрех первой половины матча.
А Пашалич вышел на футбольное поле для сотворения настоящего шедевра. Удар в правый верхний угол с противоположной стороны штрафной произошел на фоне полной дезориентации защиты Ромы.
2:1 — победа Аталанты.
Обзор матча:
Аталанта — Рома 2:1
Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 — Джеко, 45
Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Фрелер, де Роон, Госенс — Гомес (Муриэль, 86) — Иличич (Малиновский, 83), Сапата (Пашалич, 59).
Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Смоллинг, Фасио, Спинаццола — Манчини (Верету, 68), Пеллегрини — Перотти (Вильяр, 78), Мхитарян, Клюйверт (Перес, 62) — Джеко.
Предупреждения: Госенс — Манчини, Мхитарян, Фасио, Перес.
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