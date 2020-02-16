Италия

Аталанта на своем поле сумела разобраться с Ромой Пауло Фонсеки.

Аталанта вновь сумела выжать максимум из полумоментов: стандарт и удачный выход на замену Марио Пашалича.

В первой ситуации, угловой с правого фланга на дальнюю штангу удачно перевел Джимсити, а Паломино исправился за огрех первой половины матча.

А Пашалич вышел на футбольное поле для сотворения настоящего шедевра. Удар в правый верхний угол с противоположной стороны штрафной произошел на фоне полной дезориентации защиты Ромы.

2:1 — победа Аталанты.

Обзор матча:

Аталанта — Рома 2:1

Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 — Джеко, 45



Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Фрелер, де Роон, Госенс — Гомес (Муриэль, 86) — Иличич (Малиновский, 83), Сапата (Пашалич, 59).



Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Смоллинг, Фасио, Спинаццола — Манчини (Верету, 68), Пеллегрини — Перотти (Вильяр, 78), Мхитарян, Клюйверт (Перес, 62) — Джеко.



Предупреждения: Госенс — Манчини, Мхитарян, Фасио, Перес.

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