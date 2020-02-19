Лига Европы

Хавбек Бенфики высказался о предстоящем матче против Шахтера в Лиге Европы.

Шахтер в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Бенфикой в Харькове. Полузащитник лиссабонского клуба Адель Таарабт поделился ожиданиями от предстоящего матча, прокомментировав неудачную серию своей команды во внутренних турнирах.

"Все игроки Бенфики очень квалифицированные. Кто бы не вышел со мной рядом в центре поля, этот игрок будет играть на высоком уровне. Несмотря на плохие результаты в последних матчах, у нас достаточно хорошо складывалась сама игра. Конечно же, создается такое давление на команду, но мы себя хорошо чувствуем и готовы к завтрашнему матчу", — заявил Таарабт на пресс-конференции.

Марокканский хавбек также поделился мнением о команде Луиша Каштру.

"Мы готовимся к каждому матчу так, чтобы выиграть. Конечно же, мы уважаем Шахтер, который играл с нами на одной стадии в Лиге чемпионов. Они тоже заняли третье место в группе, и мы очень уважаем Шахтер, ведь это очень сильный клуб. Мы настроены только на победу и качественную игру в завтрашнем матче", — добавил Адель Таарабт.

Матч Шахтер — Бенфика состоится в четверг, 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 19:55 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка "горняков" на поединок Лиги Европы.

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