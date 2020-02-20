Лига Европы

Сегодня возвращается евротурнир, в котором принимает участие Шахтер, и мы предлагаем вам предсказать будущего победителя.

Самое интересное в Лиге Европы только начинается — в борьбе за награду сойдутся 32 команды, среди которых присутствует Шахтер. На стадии 1/16 команда Каштру померится силами с португальской Бенфикой. Дончане ставят самые максимальные цели перед собой, но кто же выиграет турнир?

Остальные пары турнира выглядят следующим образом:

Айнтрахт — Зальбург

Брюгге — Манчестер Юнайтед

Копенгаген — Селтик

Лудогорец — Интер

Спортинг — Башакшекир

Хетафе — Аякс

ЧФР Клуж — Севилья

АЗ — ЛАСК

АПОЭЛ — Базель

Байер — Порту

Вольфсбург — Мальме

Вулверхэмптон — Эспаньол

Олимпиакос — Арсенал

Рейнджерс — Брага

Рома — Гент