Самое интересное в Лиге Европы только начинается — в борьбе за награду сойдутся 32 команды, среди которых присутствует Шахтер. На стадии 1/16 команда Каштру померится силами с португальской Бенфикой. Дончане ставят самые максимальные цели перед собой, но кто же выиграет турнир?

Остальные пары турнира выглядят следующим образом:

Айнтрахт — Зальбург
Брюгге — Манчестер Юнайтед
Копенгаген — Селтик
Лудогорец — Интер
Спортинг — Башакшекир
Хетафе — Аякс
ЧФР Клуж — Севилья
АЗ — ЛАСК
АПОЭЛ — Базель
Байер — Порту
Вольфсбург — Мальме
Вулверхэмптон — Эспаньол
Олимпиакос — Арсенал
Рейнджерс — Брага
Рома — Гент

 

 