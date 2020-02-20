Сегодня возвращается евротурнир, в котором принимает участие Шахтер, и мы предлагаем вам предсказать будущего победителя.
Челси - победитель Лиги Европы-2018/19
20 февраля 2020, 11:05
Самое интересное в Лиге Европы только начинается — в борьбе за награду сойдутся 32 команды, среди которых присутствует Шахтер. На стадии 1/16 команда Каштру померится силами с португальской Бенфикой. Дончане ставят самые максимальные цели перед собой, но кто же выиграет турнир?
Остальные пары турнира выглядят следующим образом:
Айнтрахт — Зальбург
Брюгге — Манчестер Юнайтед
Копенгаген — Селтик
Лудогорец — Интер
Спортинг — Башакшекир
Хетафе — Аякс
ЧФР Клуж — Севилья
АЗ — ЛАСК
АПОЭЛ — Базель
Байер — Порту
Вольфсбург — Мальме
Вулверхэмптон — Эспаньол
Олимпиакос — Арсенал
Рейнджерс — Брага
Рома — Гент