Лига Европы

Пицци был точен с 11-метровой отметки, сравняв счет на табло — 1:1.

Шотландский арбитр Бобби Мэдден отменил еще один гол в матче Шахтер – Бенфика. В этот раз арбитр не засчитал гол Томаша Тавареша в ворота Шахтера из-за офсайда у Франко Серви.

Однако Мэдден поставил пенальти в ворота Шахтера за то, что Сергей Кривцов ударил все того же Серви перед голом. Пицци без особых проблем пробил Андрея Пятова – 1:1. Примечательно, что Серви сначала оказался в офсайде, а уже затем получил по ногам.

Ранее шотландская бригада арбитров после просмотра VAR отменила гол Шахтера из-за офсайда у Марлоса.

На 72-й минуте Виктор Коваленко снова вывел Шахтер вперед – 2:1. Вы можете следить за ходом матча в текстовой трансляции от Football.ua.