Нигерийский форвард вышел во втором тайме поединка Лиги Европы против Брюгге.
Одион Игало, Getty Images
20 февраля 2020, 22:04
В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Брюгге разошелся миром с Манчестер Юнайтед (1:1).
Несмотря на ничейный результат, данный матч определенно запомнится форварду Одиону Игало, который дебютировал в футболке "красных дьяволов".
Нигерийский нападающий вышел на футбольное поле на 67-й минуте встречи, заменив Антони Мартиаля, однако результативным действием отличиться не успел.
Напомним, Одион Игало перешел в Манчестер Юнайтед из Шанхай Шеньхуа на правах аренды этой зимой.
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