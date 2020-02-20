Лига Европы

Нигерийский форвард вышел во втором тайме поединка Лиги Европы против Брюгге.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Брюгге разошелся миром с Манчестер Юнайтед (1:1).

Несмотря на ничейный результат, данный матч определенно запомнится форварду Одиону Игало, который дебютировал в футболке "красных дьяволов".

Нигерийский нападающий вышел на футбольное поле на 67-й минуте встречи, заменив Антони Мартиаля, однако результативным действием отличиться не успел.

Напомним, Одион Игало перешел в Манчестер Юнайтед из Шанхай Шеньхуа на правах аренды этой зимой.

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