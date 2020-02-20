Вашему вниманию результаты некоторых поединков 1/16 финала Лиги Европы.
Завершился ряд первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. Франкфуртский Айнтрахт не заметил РБ Зальцбург, который явно ослабел после зимних уходов Холанда и Минамино. Лиссабонский Спортинг также уверенно переиграл Истанбул Башакшехир.
Хетафе дома сумел переиграть амстердамский Аякс. Копенгаген и Селтик расписали результативную ничью в Дании. ЧФР Клуж сумел сдержать в родных стенах Севилью.
Айнтрахт Франкфурт – РБ Зальцбург 4:1
Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 84 (пен).
Айнтрахт Ф: Трапп — Хасебе, Абраам, Ндика, Туре — Камада, Ильзанкер (Дурм, 86), Соу, Костич (Да Коста, 81), Роде — Андре Силва (Пасиенсия, 75).
Зальцбург: Станкович — Ульмер, Фаркаш, Вебер, Онгене — Юнузович, Собослаи (Камара, 71), Окугава (Адейеми, 46), Мвепу — Хван Хи Чхан, Дака (Койта, 46).
Предупреждения: Соу — Адейеми.
Хетафе – Аякс 2:0
Голы: Дейверсон, 37, Кенеди, 90+3.
Хетафе: Сория — Кукурелья (Кенеди, 88), Суарес, Оливера, Ньом — Эчейта, Джене, Арамбарри, Максимович – Мата (Молина, 72), Дейверсон (Анхель, 57).
Аякс: Бруну Варела — Мартинес, Альварес (Схурс, 68), Дест, Блинд — Тальяфико, Зиеш, Бабел, ван де Бек, Тадич – Траоре (Хунтелаар, 67).
Предупреждения: Даконам, Оливейра, Ньом – Альварес, Тальяфико, Бабель.
Копенгаген – Селтик 1:1
Голы: Н'Дойе, 52 — Эдуар, 14.
Копенгаген: Юнссон — Варела, Нельссон, Сигурдссон (Папаяннопулос, 86), Овьедо (Бенгтссон, 73) — Зека, Фальк, Пеп Мас, Стаге – Сантос (Кауфманн, 73), Н’Дойе.
Селтик: Форстер — Жюльен, Айер, Фримпонг (Шимунович, 83) – Ничам (Эльюнусси, 60), Браун (Биттон, 73), Форрест, Макгрегор, Кристи — Эдуар, Хэйс.
Предупреждения: Овьедо – Браун, Кристи, Биттон.
На 79-й минуте Стаге (Копенгаген) не реализовал пенальти.
ЧФР Клуж – Севилья 1:1
Голы: Дяк, 58 (пен) — Эн Несири, 82.
ЧФР: Арлаускис — Маня, Пауло Винисиус, Камора, Буркэ — Джокович, Бордеяну, Дяк, Пэун (Хобан, 74) — Траоре (Рондон, 83), Омрани (Голофка, 85).
Севилья: Вацлик — Кунде, Диего Карлос, Навас (Эн Несири, 73), Эскудеро — Сусо (Васкес, 90+1), Фернандо, Окампос (Рони Лопес, 78), Жордан, Гудель — де Йонг.
Предупреждения: Фернандо – Родригес.
Спортинг – Истанбул Башакшехир 3:1
Голы: Коутс, 3, Шпорар, 44, Вьетто, 51 – Вишча, 76 (пен).
Спортинг: Луиш Машимиану — Нету, Коатес, Ристовски — Болази (Плата, 89), Батталья, Жоване Кабрал (Думбия, 81), Вендел, Акунья — Вьетто, Шпорар (Мендес, 71).
Истанбул: Гюнок — Кайсара, Клиши, Карлуш Понк, Шкртел (Элиа, 70) — Вишча, Текдемир, Кахведжи (Алексич, 81) — Ба, Гульбрандсен (Озджан, 46), Кривелли.
Предупреждения: Нету — Кривелли.