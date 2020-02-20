Лига Европы

Бенфика отличилась голом в ворота "горняков", однако победу одержал украинский коллектив.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер одержал домашнюю победу над Бенфикой со счетом 2:1.

Интересно, что и в этом еврокубковом поединке "горнякам" не удалось оставить свои ворота в неприкосновенности из-за реализованного пенальти в исполнении Пицци на 66-й минуте.

Таким образом, Шахтер пропускает уже в 24-м матче подряд в рамках еврокубков. Последний раз "оранжево-черные" сыграли на ноль в феврале 2017 года, когда в гостях минимально обыграли Сельту в 1/16 ЛЕ.

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