Лига Европы

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка 1/16 финала Лиги Европы.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Брюгге разошелся миром с Манчестер Юнайтед (1:1).

Вице-чемпион Бельгии открыл счет в первом тайме благодаря голу экс-форварда Зари Дэнниса Бонавентуре, однако Антони Мартиаль ответил своим взятием ворот в той же половине встречи.

Как итог, путевка в стадию 1/8 финала будет разыграна 27 февраля на стадионе Олд Траффорд.

Смотрите видео голов и обзор матча Брюгге — Манчестер Юнайтед:

Брюгге – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бонавентуре, 15 – Мартиаль, 36.

Брюгге: Миньоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Дели – Ритс, Баланта (Вормер, 47), Ванакен – Бонавентуре, Тау (Де Кетелар, 62), Де Куйпер (Схрейверс, 73).

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Линделеф, Магуайр, Шоу — Далот (Бруну Фернандеш, 81), Перейра (Фред, 71), Матич, Уильямс — Мата, Мартиаль (Игало, 67), Лингард.

Предупреждения: Баланта, Ванакен – Перейра.

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