Лига Европы

Хавбек "орлов" пообещал нелегкую жизнь "горнякам" во втором матче.

Полузащитник лиссабонской Бенфики Пицци прокомментировал проигранный матч его команды против донецкого Шахтера (1:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Это был не тот результат, которого мы хотели, мы приехали сюда с позитивным настроем на победу. Мы противостояли хорошей команде, с сильными качествами, с отличным тренером, который любит, чтобы команды играла в хороший футбол. Это была хорошая игра, открытая", — начал футболист.

"Я горжусь своей командой, потому что они боролись с первой минуты. К сожалению, мы пропустили второй гол из-за собственной ошибки. Но мы не сдаемся, мы признаем свои ошибки и ждем ответной игры. Нас ждет хорошая вторая игра".

Ответный поединок в Лиссабоне состоится в следующий четверг, 27 февраля.

"Я думаю, что результат немного несправедливый из-за того, как мы пропустили второй гол. Теперь нам нужно поднять голову и думать о матче в понедельник в чемпионате Португалии, который будет очень сложным (против Жил Висенте — прим. редакции). И только после этого мы будем готовиться ко второму матчу", — цитирует игрока O Jogo.

Вашему вниманию видеообзор матча Шахтер — Бенфика.