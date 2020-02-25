Лига Европы

Нидерландская бригада арбитров будет работать на втором поединке 1/16 финала Лиги Европы.

УЕФА назначил арбитров на ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы, которые состоятся 27 февраля.

Таким образом, второй матч между Бенфикой и Шахтером в Лиссабоне обслужит нидерландская бригада арбитров, а возглавлять ее будет Бьорн Кейперс.

Главный арбитр: Бьорн Кейперс

Ассистенты: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра

Четвертый арбитр: Йерун Мансхот

Видеопомощники арбитра: Пол ван Букель, Деннис Хиглер

Напомним, первый матч в Харькове Шахтер — Бенфика завершился победой "горняков" со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор того поединка.

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