Нидерландская бригада арбитров будет работать на втором поединке 1/16 финала Лиги Европы.
Бьорн Кейперс, Getty Images
25 февраля 2020, 12:59
УЕФА назначил арбитров на ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы, которые состоятся 27 февраля.
Таким образом, второй матч между Бенфикой и Шахтером в Лиссабоне обслужит нидерландская бригада арбитров, а возглавлять ее будет Бьорн Кейперс.
Главный арбитр: Бьорн Кейперс
Ассистенты: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра
Четвертый арбитр: Йерун Мансхот
Видеопомощники арбитра: Пол ван Букель, Деннис Хиглер
Напомним, первый матч в Харькове Шахтер — Бенфика завершился победой "горняков" со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор того поединка.
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