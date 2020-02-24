Португалия

Лиссабонский клуб минимально обыграл Жил Висенте в чемпионате Португалии.

Бенфика провела поединок чемпионата Португалии перед встречей с Шахтером в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 27 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Противостояли лиссабонскому клубу игроки Жил Висенте, однако даже домашние трибуны не помогли забить им хотя бы один гол.

Как итог, единственный гол Винисиуса принес Бенфике победу, и теперь подопечные Бруну Лаже полностью сконцентрируются на матче с "горняками".

Стоит также отметить, что Самарис вынуждено покинул поле в заключительные минуты встречи из-за травмы.

Жил Висенте — Бенфика 0:1

Гол: Винисиус, 15

Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци, Самарис (Чикиньо, 90), Вайгль, Силва (Серви, 84) — Винисиус (Соуза, 79), Таарабт

Напомним, первый матч в Харькове между Шахтером и Бенфикой завершился победой "горняков" со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор того поединка.

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