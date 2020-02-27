Лига Европы

Бельгийский клуб не сумел отыграться после поражения в первом матче (0:1) и покинул Лиги Европы.

Гент вышел вперед на 25-й минуте матча с Ромой, сравняв счет по сумме двух встреч. Отметим, что ассист на Джонатана Дэвида сделал Роман Безус.

Однако уже через четыре минуты Джастин Клюйверт сравнял счет. Больше зрители голов не увидели — 1:1, и Гент покинул Лигу Европы.

Гент — Рома 1:1

Голы: Дэвид, 25 — Клюйверт, 29

Гент: Камински — Кастро-Монтес, Пластун (Ньянгбо, 80), Нгаде-Нгаджуи, Мозаммади — Кумс, Овусу, Одиджа-Офо, Безус (Чакветадзе, 66) — Депуатр (Квилитая, 66), Дэвид.

Рома: Лопес — Коларов, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Сантон, 67) — Кристанте, Верету (Фасио, 79), Клюйверт, Мхитарян, Перес (Вильяр, 83) — Джеко.

Предупреждения: Безус, Депуатр, Кумс, Мохаммади, Одиджа-Офо — Верету, Спинаццола.