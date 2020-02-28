Шахтер в напряженном поединке вырвал ничью с Бенфикой – 3:3 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

 

Отметим, что матч против Бенфики стал 25-м подряд в еврокубках, в котором Шахтер не может сыграть на ноль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в FacebookInstagram и Twitter.