Лига Европы 28 февраля 2020, 00:35 Кто был лучшим в Шахтере в матче с Бенфикой? Предлагаем вам выбрать Игрока матча в составе "горняков". Фото ФК Шахтер 28 февраля 2020, 00:35 Шахтер в напряженном поединке вырвал ничью с Бенфикой – 3:3 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что матч против Бенфики стал 25-м подряд в еврокубках, в котором Шахтер не может сыграть на ноль. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте