Лига Европы

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Шахтер в напряженном поединке вырвал ничью с Бенфикой – 3:3 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что матч против Бенфики стал 25-м подряд в еврокубках, в котором Шахтер не может сыграть на ноль.

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