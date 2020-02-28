Лига Европы

Полузащитник Шахтера рассказал о том, как Тарасу Степаненко удалось блеснуть техникой в игре против Бенфики.

Шахтер в напряженном матче сыграл вничью 3:3 с Бенфикой и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Проводивший не лучший поединок Марлос был заменен еще на 62-й минуте.

"Тяжелая игра. Я еще не набрал форму, моя замена была плановой. Со мной все нормально, просто еще не в оптимальных кондициях", — передает слова Марлоса корреспондент Football.ua Александр Пузик из Лиссабона.

В одном из эпизодов второго тайма Тарас Степаненко внезапно исполнил "финт Зидана", заставив комментатора матча Кирилла Круторогова прикрикнуть: "Хо-хо, Зинедин Степаненко!". Как оказалось, в этом есть и заслуга Марлоса.

"Финт Степаненко? Да, очень здорово, классный финт. Кстати, это я его научил", — добавил Марлос.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 28 февраля. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.