Лига Европы

Полузащитник "горняков" считает, что итальянская команда сейчас переживает не лучший период.

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко после ничьей с Бенфикой (3:3) и выхода в раунд 1/8 финала Лиги Европы ответил на вопрос, с кем из бывших "горняков" он хотел бы там встретиться.

Противостояния с бывшим тренером Шахтера, ныне работающим в Роме Паулу Фонсекой, Степаненко хотел бы больше, чем встречи с Манчестер Юнайтед, командой экс-"горняка" Фреда.

"С кем больше хочется встретиться на следующей стадии, с Паулу или? Думаю, что может даже больше с Паулу. У них сейчас не очень хороший период, нам это на руку", — передает слова Степаненко корреспондент Football.ua Александр Пузик.

Также Степаненко заверил, что у него нет никаких проблем с экс-капитаном команды Тайсоном.

Следующего соперника Шахтера в Лиге Европы определит жеребьевка, которая состоится сегодня в 14:00.