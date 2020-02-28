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Полузащитник Шахтера прокомментировал матч против Бенфики, а также рассказал о своих отношениях с партнером по команде.

Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сумел добыть ничью 3:3 с Бенфикой, и выйти в 1/8 финала турнира. При этом игра складывалась для "горняков" крайне непросто – в первом тайме преимущество "орлов" было подавляющим.

"Как-то стушевались, неправильно играли, отдали полностью территориальное преимущество, проигрывали много борьбы. Первый тайм полностью провалили. Серьезный разговор был в раздевалке, встряхнул нас Мистер. Поэтому начало второго тайма получилось немного скомканным, а потом выровняли игру и хорошо сыграли", — передает слова полузащитника Шахтера Тараса Степаненко корреспондент Football.ua Александр Пузик.

"Если в первом матче Бенфика больше играла от обороны, старалась действовать в районе центрального круга, то здесь они очень сильно прессинговали, в первом тайме мы не могли из-под этого прессинга выйти. Если честно, так и думал, что они так будут играть".

"Как удавалось отыгрываться так быстро? Португальская школа. У нас сейчас португальский тренер. Люди играют в футбол, никто не закрывается. Бенфика забила, 3:1 счет – а они прессингуют. Нет такого, что стали 11 человек и стоят. Поэтому и люди ходят, полные стадионы. Понятно, что мы не хотим пропускать так много, и что приходится потом нервничать. Но, тем не менее, это красивый футбол, атакующий, со множеством голов – это круто, я считаю".

В этом матче вне заявки дончан оказался Виктор Коваленко, и Степаненко считает, что отсутствие хавбека сказалось на игре команды.

"Витя – мобильный игрок, очень подвижный, в борьбу вступает. Маркос Антонио в первом тайме где-то немного растерялся, это все-таки больше футболист для владения мячом – мелкий пас там, обыграться. Первое время он немного тушевался, но затем разыгрался. Это понятное дело, молодой парень, но он хорошо сыграл", — добавил Тарас.

На старте второго тайма Бенфика повела в счете 3:2, но через несколько минут Тарас Степаненко забил ответный гол.

"Я знал, что нам нужно забить один гол, и мы перевернем игру. Очень рад, что так случилось, давно не забивал со стандартов. Получилось то, что мы наигрывали на тренировках. Я забил важный для команды мяч, и очень этому рад", — уверяет Степаненко.

"Не скажу, что это мой лучший матч за Шахтер. Я стараюсь оценивать свою игру иначе – понятно, что болельщикам и журналистам, если забил – то уже здорово сыграл. Я по-другому немного свои действия оцениваю. Но хороший матч, второй тайм. Думаю, у меня были игры и получше".

В одном из эпизодов Степаненко исполнил финт Зидана, который удивил многих специалистов и болельщиков. По словам Марлоса, это он научил Тараса подобным вещам. Опорный хавбек признается, что финт был следствием небольшого технического брака.

"Я сначала неудобно принял, а потом думаю, что уже терять нечего – получилось, прошло. Я сегодня в YouTube смотрел, как Неймар так делал", — добавил Тарас.

Перед зимней паузой у Тараса разгорелся небольшой конфликт с Тайсоном из-за того, что бразилец заработал очередную свою карточку за неспортивное поведение и схлопотал дисквалификацию на важный матч против Зари.

"Отношения с Тайсоном? Нормально все. В любой команде, я считаю, иногда бывают конфликты, но, тем не менее, у нас в команде все нормально. Тайсон – прекрасный человек".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени.