Конте: Интер попытается выиграть Лигу Европы

Лига Европы

Наставник высоко оценивает шансы своей команды в турнире.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал выход своей команды в следующий этап Лиги Европы, после победы в двух матчах над Лудогорцем.

"Я уже играл при закрытых дверях с Италией против Хорватии. Безусловно, атмосфера была странной. Первые ощущения – почти как на тренировке, и это представляло опасность. Но парни отыграли как ни в чем не бывало, и мы идем дальше".

Также наставник оценил перспективы "нерадзурри" в Лиге Европы.

"Абсолютно правильно, когда команда вроде Интера не просто участвует в турнире, а пытается добиться максимального результата. Интер не выигрывал трофеи свыше 9 лет, при этом у клуба богатые традиции и есть амбиции ставить высокие цели. Мы попытаемся выжать максимум и в то же время осознаем, что победа не может прийти в одночасье. Победители знают, насколько это тяжело", — цитирует наставника Football Italia.

Напомним, центральный матч следующего тура Серии А между Ювентусом и Интером пройдет при пустых трибунах.