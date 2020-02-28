Италия

Серия А ограничила доступ в целому ряду поединков.

Официальный сайт Серии А сообщает, что центральный поединок 26-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Интером пройдет без болельщиков.

Кроме того, в грядущем туре еще ряд матчей состоятся при пустых трибунах, а именно:

Удинезе — Фиорентина

Милан — Дженоа

Парма — СПАЛ

Сассуоло — Брешия

Причина такого решения — вспышка коронавируса в северных регионах Италии. Ранее сообщалось, что от болезни пострадал первый профессиональный футболист.

К слову, СМИ утверждали, что Ювентус отказался возвращать деньги за билеты на матч против Интера, несмотря на сложившиеся обстоятельства.