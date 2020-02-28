Лига Европы

Николай Балецкий и Александр Пузик посетили столицу Португалии ради матча Лиги Европы, и теперь делятся с вами впечатлениями.

Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл на выезде вничью с Бенфикой – 3:3. Счет более, чем устроил "горняков", которые прошли дальше по сумме двух матчей – 5:4.

Предлагаем вам окунуться в атмосферу столицы Португалии и этого матча.

Своего следующего соперника Шахтер узнает уже сегодня после жеребьевки, которая начнется в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.