Лига Европы

Голкипер "горняков" — о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команде предстоит встретиться с Вольфсбургом.

"Думаю, будет интересно. Мы с «Вольфсбургом» никогда не встречались, а я всегда рад, когда нам попадаются соперники, с которыми еще не играли. Это хороший клуб.

Александрия была в группе Лиги Европы с ними, мы смотрели эти матчи. Добротная немецкая команда, с которой можно играть. Шансы все так же 50 на 50", — приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее билеты на ответный поединок Шахтер — Вольфсбург поступили в продажу.

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