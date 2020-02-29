Бразильский защитник — о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
ДОДО, ФК ШАХТЕР
29 февраля 2020, 12:20
Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команде предстоит встретиться с Вольфсбургом.
"Верю, с Вольфсбургом будет отличная игра. Для нас хорошо, что все решится во втором матче, который мы проведем в Харькове, с нашими болельщиками.
Нас ждет противостояние с отличной немецкой командой, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", — цитирует Додо официальный сайт Шахтера.
Первый матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится 12-го марта в Германии, а 19-го марта команды сойдутся в Харькове.
Напомним, ранее билеты на ответный поединок Шахтер — Вольфсбург поступили в продажу.
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