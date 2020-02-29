Украина

Бразильский защитник — о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команде предстоит встретиться с Вольфсбургом.

"Верю, с Вольфсбургом будет отличная игра. Для нас хорошо, что все решится во втором матче, который мы проведем в Харькове, с нашими болельщиками.

Нас ждет противостояние с отличной немецкой командой, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", — цитирует Додо официальный сайт Шахтера.

Первый матч между Шахтером и Вольфсбургом состоится 12-го марта в Германии, а 19-го марта команды сойдутся в Харькове.

Напомним, ранее билеты на ответный поединок Шахтер — Вольфсбург поступили в продажу.

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