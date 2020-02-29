Лига Европы

Португальский специалист высказал свое мнение о будущем сопернике.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал свою оценку будущему сопернику дончан в 1/8 Лиги Европы.

"Вольфсбург – команда высокого уровня, выступающая в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. На данный момент соперник на седьмом месте и ведет борьбу за зону Лиги Европы. В последних 6 матчах у Вольфсбурга 5 побед и 1 ничья".

"В тактической схеме 4–3–3 клуб достаточно сильно проявляет себя в чемпионате Германии, а в Лиге Европы вышел из группы со второго места и в 1/16 финала обыграл Мальме. Эти результаты показывают их приоритет в плей-офф".

"Сильная сторона? Мы еще не перешли к изучению Вольфсбурга. Совсем недавно только играли с Бенфикой, что забрало у нас все время. А впереди матчи чемпионата, и мы уже думаем о них. Очень важно показывать свой футбол, не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим".

"Отмечу также, что у Вольфсбурга нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 10 мячей в Бундеслиге, 2 в Кубке и 2 в Лиге Европы. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте. Вольфсбург силен как коллектив".

"Очень важно восстанавливаться от матча к матчу. Подготовка будет строиться больше по видео, нежели в работе на поле. Мы все готовы к предстоящим сложностям".

Также португальский менеджер рассказал о состоянии полузащитника Виктора Коваленко, который пропустил последние матчи из-за повреждения.

"Вопрос находится в ведении медицинского департамента. Надеемся на скорые и хорошие новости, потому что Коваленко – важный игрок для нашей команды", — сказал Каштру официальному сайту дончан.

Ранее свое мнение о поединке против немецкой команды высказал полузащитник Шахтера Маркос Антонио.