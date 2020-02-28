Представители Вольфсбурга прокомментировали жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Getty Images
28 февраля 2020, 19:45
Тренер, футболисты и представители руководства Вольфсбурга оценили своего будущего соперника по 1/8 финала Лиги Европы — Шахтер. Их мнения опубликовал официальный сайт клуба.
Йорг Шмадтке (исполнительный директор): "Шахтер — очень сильная команда с большим международным опытом. Также определенные сложности представляет дальнее путешествие".
Марсель Шефер (спортивный директор): "Любой жребий мы восприняли бы с радостью, ведь очень престижно играть в еврокубках. Мы настроены пройти этот раунд. У нас уже был положительный опыт игры против украинской команды в нынешней Лиге Европы, но Шахтер гораздо более сильный соперник, чем Александрия".
Оливер Гласнер (главный тренер): "Шахтер — это имя в европейском футболе, постоянный участник Лиги чемпионов, укомплектованный классными футболистами. Это абсолютный лидер украинского футбола, и он намного сильнее, чем Александрия, которую мы обыграли на групповом этапе".
Робин Кнохе (защитник): "Интересный жребий. Мы верим в свои силы и постараемся добыть комфортное преимущество в первом матче".
Даниэль Гинчек (нападающий): "Неудобный соперник из Лиги чемпионов, к которому нужно относиться очень серьезно. Впрочем, в 1/8 финала проходных соперников быть не может. Очень важно будет заложить надежный фундамент нашей победы в первом домашнем матче".
В групповом раунде Лиги Европы Вольфсбург обыграл Александрию дома — 3:1, а во Львове одержал более скромную победу — 1:0.
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