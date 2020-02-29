Лига Европы

Хавбек Шахтера — о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команде предстоит встретиться с Вольфсбургом.

"Будет тяжелая игра. Немецкий футбол очень силен, и у Вольфсбурга хорошие результаты как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы.

У них уже шесть матчей без поражений, поэтому поединки предстоят очень сложные. И они будут отличаться от противостояния с Бенфикой. С Вольфсбургом все решится на нашем поле – будем играть дома и будем готовы", — цитирует Маркоса Антонио официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее билеты на ответный поединок Шахтер — Вольфсбург поступили в продажу.

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