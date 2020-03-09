Лига Европы

Оливер Гласнер сделал интересный вывод после матчей "горняков" с Бенфикой (3:3) и Колосом (4:3).

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер вживую наблюдал за матчем Шахтера против Колоса, в котором "горняки" пропустили три гола (4:3). Также он просматривал встречу дончан с Бенфикой в Лиге Европы (3:3), однако все равно не скупится за комплименты защите Шахтера.

"Знаете, очень информативной была и ничья 3:3 в Лиссабоне против Бенфики. У Шахтера хорошая защита, квалифицированные исполнители, высокая командная скорость", — заявил Гласнер в эфире Футбол News.

"Я прилетел рейсом из Берлина, это было несложно. Сегодняшнюю тренировку провели мои помощники. А что касается матча с Лейпцигом (0:0), то была напряженная игра, но все наши мысли только о встрече с Шахтером в четверг".

"Шахтер не нужно бояться, но мы его уважаем. Я уже говорил, что эта команда ежегодно играет в Лиге чемпионов. Они сыграли 1:1 с Манчестер Сити на выезде, а это нелегко сделать. В Шахтере индивидуально сильные игроки, много латиноамериканцев, но мы готовы к противостоянию".

"В Шахтере очень много высококлассных исполнителей. Особенно опасен левый фланг с Исмаили и Коноплянкой. Тайсон создает много давления. Это очень хорошая команда. Тете хорошо работает и в защите, Додо очень ловкий и быстрый. Мы должны быть готовы к этому, особенно в защите. Будем искать пространство для наших атак. Это будет очень интересное противостояние".

В первом матче против Вольфсбурга точно не сыграет опорный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко, а участие центрбека Сергея Кривцова находится под вопросом.

Матч Вольфсбург – Шахтер запланирован на 12 марта. Начало – в 22:00 по киевскому времени.