Алан Патрик: Немцы всегда сильны физически, хороши в контратаках

Лига Европы

Бразилец оценил возможности будущего оппонента "горняков" в Лиге Европы.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал свое возвращение в общую группу после повреждения, а также поделился ожиданиями от поединка Лиги Европы против Вольфсбурга.

"Я уже тренировался два дня, снова работал в общей группе. Для любого футболиста важно работать с коллективом, никто не любит заниматься отдельно. Готовимся к ответственному матчу, который нас ждет в четверг. Мы изучаем соперника так же, как и других перед любым матчем. Прекрасно знаем, что будет сложно, ведь Вольфсбург играет на своем поле. Важна концентрация, чтобы провести хороший поединок. Вместе с тем первая встреча без ответной еще ничего не решает, и мы хотим вернуться из Германии с преимуществом".

"Немцы всегда сильны физически, хороши в контратаках. Мы должны быть готовы к сопернику наилучшим образом, проанализировать информацию и выработать стратегию, чтобы благодаря своим характеристикам противостоять Вольфсбургу. Я иногда смотрю матчи Бундеслиги. До первой встречи никогда не знаешь на сто процентов, что тебя ждет, но мы нацелены на положительный результат и, я надеюсь, сможем пройти дальше", — цитирует бразильца пресс-служба "горняков".

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени в Германии без зрителей. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.