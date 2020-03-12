Лига Европы

Бразилец рассказал о предстоящей встрече с немецким клубом.

Полузащитник Шахтера Тете поделился своими ожиданиями от матча с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Вольфсбург – это очень хорошо организованная команда, которая делает большой акцент на контратаках, а также прекрасно держит мяч и создает много моментов. Мы действительно пересмотрели огромное количество видео о сопернике и готовы к этой игре так же, как были готовы к Бенфике.

С одной стороны, это, конечно же, хорошо для Шахтера, ведь не будет болельщиков соперника, не будет этого давления от трибун. Но, с другой стороны, немного странно и непривычно, когда на матче такого уровня пустой стадион. Однако все меры безопасности должны быть соблюдены. Так будет правильно.

Мы сюда приехали только ради победы. Это очень хорошее преимущество – играть первый матч на выезде. Важно забить по крайней мере один мяч или больше, так что настраиваемся только на победу. Ни в коем случае нет мыслей о ничьей.

Мы прекрасно понимаем, что у них очень сильные нападающие, в том числе и Вегхорст, который важен для команды. Но мы достаточно хорошо отработали игру в обороне и знаем, как им противостоять", – рассказал Тете в интервью официальному сайту клуба.

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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