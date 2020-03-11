Лига Европы

Главный тренер Шахтера дал комментарий накануне поединка против Bольфсбурга.

Луиш Каштру считает, что игроки Шахтера помимо профессионального долга, будут чувствовать дополнительную ответственность перед фанатами, которые будут поддерживать команду у экранов, ведь матч пройдет за закрытыми дверями.

"Футбольный матч без болельщиков снижает твои ожидания в профессии. Конечно, нам всегда хочется, чтобы был полный стадион. Болельщики очень важны для игры. Это практически то же самое, что в театре, когда актеры играют, но никого нет в зале, никто на них не смотрит. Да, они выполняют свою работу, но очень важной составляющей не хватает. Знаем, что наши болельщики далеко, но они будут смотреть нас по телевизору. И мы все равно будем чувствовать их поддержку. И, помимо нашего профессионального долга, это добавляет ответственности провести хороший матч.

Как футболисты отреагировали на то, что будем играть без зрителей? Были немного разочарованы. Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Футбол строится именно на этом, на эмоциях. О коронавирусе сейчас говорят и пишут везде: по телевидению, в Интернете, в газетах. Есть недостаток безопасности, и нужно принимать самые жесткие меры. Это определенный сигнал – все должны быть очень осторожны, в том числе те, кто живет в футбольном мире и постоянно путешествует. Сейчас мы должны показать свою игру".

Отдельно главный тренер Шахтера затронул кадровую ситуацию команды, не дав точный ответ о том, будет ли играть Коваленко.

"Все, кто прилетел с нами, абсолютно готовы. Выберем наилучший вариант состава из возможных. Предстоит очень сложная борьба. Вольфсбург выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, завтра нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и завтра еще ничего не решится, ведь это только первая часть.

Коваленко? Посмотрим. Медицинский департамент максимально работает на то, чтобы подготовить футболистов к поединку. Сейчас о составе говорить мы не можем – оставим решение на день матча. Надеемся, что все, кто прилетел в Германию, будут готовы".

Кроме того, Луиш Каштру очень рад, что соперник предложит высокий темп игры, но утверждает, что его команда готова к такому.

"Гласнер пообещал высокую интенсивность? Слава Богу, что так произойдет. Манчестер Сити, Аталанта, Динамо Загреб и Бенфика делали то же самое. Ни для кого не секрет, что в еврокубках все действуют очень агрессивно и интенсивно. Мы должны быть готовы правильно ответить на эти требования", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.