Лига Европы

Бразилец поделился мнением о матче с немецкой командой

Защитник Шахтер Додо прокомментировал предстоящую встречу с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы приехали только за победой. Хотим уехать с положительным результатом и не думаем о другом.

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Вольфсбург – физически очень сильная команда. У их игроков хорошая техника. Также мы прекрасно знаем, что у них сильная контратака. Но мы попытались симулировать и отрабатывать все самые сложны моменты. Постараемся удивить их", – рассказал Додо в комментарии телеканалу Футбол 1.

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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